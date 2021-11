Maltempo Catania, violento temporale in corso: è “allerta arancione”

Ancora maltempo a Catania. È in corso, da ieri pomeriggio, una forte pioggia accompagnata da lampi e tuoni. A tal proposito, la protezione civile ha diramato l’allerta arancione per la giornata di oggi in tutta la Sicilia.

Un violento temporale si sta abbattendo su tutto il territorio di Catania, e in quasi tutta la Sicilia, già da ieri senza dare un minimo di tregua. Dopo il violento nubifragio avvenuto qualche settimana fa, i cittadini temono che possano ripresentarsi quelle forti piogge e mandare in tilt l’intera città.

Tuttavia, la protezione civile ha diramato allerta arancione per tutta la Sicilia per la giornata di oggi. Possibili disagi anche all’Aeroporto di Catania. Si temono forti piogge e violenti temporali, infatti secondo le previsioni de il meteo.it, a Catania dalle ore 8 alle ore 10 sono attesi fino a 5mm di pioggia. Inoltre, la situazione dovrebbe essere migliore nel pomeriggio in quanto non sono previste piogge nel capoluogo etneo, eccetto lieve pioggia alle ore 18.