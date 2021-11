Sicilia colpita da trombe d’aria: vittime e danni [FOTO]

Maltempo Sicilia: proseguono le cattive condizioni meteo su tutta l'isola maggiore italiana e questa mattina una tromba d'aria si è abbattuta su Comiso.

Maltempo Sicilia: da diverse settimane l’isola maggiore italiana è ormai flagellata dalle cattive condizioni meteorologiche. Nessuna parte dell’isola ne è stata risparmiata e la situazione non è delle migliori anche in questa settimana. Infatti, già da ieri la Sicilia è nuovamente imprigionata dal forte maltempo, con grandinate fuori misura, piogge consistenti e trombe d’aria che si sono abbattute su più parti dell’isola.

E il maltempo prosegue anche nella giornata odierna, che ha già fatto registrare una nuova tromba d’aria. Quest’ultima si è verificata nel Ragusano, concentrandosi nella zona di Comiso. La Protezione Civile ha infatti rilasciato un avviso affermando che la tromba d’aria ha colpito la zona del mercato ortofrutticolo della città, vicino al rifornimento Lukoil, e si è persino reso necessario chiudere la Strada Provinciale 7 che porta verso Chiaramonte Gulfi. La decisione è stata presa in via precauzionale in seguito ai numerosi danni della zona colpita dalla tromba d’aria, dato che del materiale si è riversato nella strada.

Inoltre, sempre a causa dei maltempo, si registra una vittima a Modica. Le forze dell’ordine stanno effettuando gli opportuni rilievi, ma la causa della morte sembrerebbe proprio il passaggio della tromba d’aria dalla zona di Modica. Si attendono quindi ulteriori sviluppi sulla questione.