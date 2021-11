Aeroporto di Catania, disagi e ritardi sui voli a causa del maltempo: l’avviso

L'Aeroporto di Catania, ha informato i passeggeri, che a causa delle forti piogge in corso, i voli in arrivo e in partenza potrebbero subire disagi e ritardi.

In Sicilia il maltempo non da tregua dal pomeriggio della giornata di ieri. Infatti, per oggi 17 novembre è stata diramata l’allerta arancione. Si sa, il maltempo porta disagi, soprattutto nell’isola: si pensi per esempio ai tetti crollati in questi ultimi giorni nelle scuole di Catania.

Considerato il tempo, dunque, l’Aeroporto Fontanarossa di Catania, tramite un post sulla pagina Facebook, ha avvisato, alle ore 8 della giornata di oggi, che a causa del forte maltempo potrebbero esserci ritardi e disagi sui voli in arrivo e in partenza da Catania o dirottamenti di alcuni voli in altri aeroporti.