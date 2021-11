Whatsapp, si potrà scegliere a chi nascondere l’ultimo accesso: le novità

Nuovo aggiornamento di Whatsapp: si modificherà la funzione "Ultimo accesso". L'accesso potrà essere modificato e, soprattutto, personalizzato.

Nella nuova versione beta di Whatsapp sarà possibile disabilitare la condivisione dello stato di ultimo accesso online. La chat di Whatsapp divenuta ormai anche strumento di lavoro, permetterà di scegliere a chi non far vedere l’ultimo accesso, specialmente alle persone più invadenti.

Si tratta di una grande novità del sistema Meta, il nuovo nome della società prima nota come Facebook. È un passo definito quasi obbligato verso un controllo più completo delle informazioni che vengono condivise dall’app di messaggistica.

Finora, si poteva scegliere fra: far vedere il nostro ultimo accesso a tutti, a nessuno o solo ai nostri contatti. Successivamente, è arrivata la nuova voce “tutti i miei contatti eccetto”, creando una lista nera di coloro che non potranno conoscere il nostro ultimo collegamento all’applicazione. Si tratta di un vero e proprio rispetto per la privacy.

Ormai da tempo si chiedeva questa semplice opzione, anche se ancora non si conoscono le tempistiche. In ogni caso, dovrebbe estendersi a tutti, nelle prossime versioni pubbliche su Android e iPhone.