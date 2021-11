Meteo, Sicilia “divisa in due”: allerta gialla per parte dell’Isola

Meteo Sicilia: diramata un'allerta "gialla", ma questa non riguarderà l'intera Isola. Di seguito l'avviso della Protezione Civile e le previsioni.

Meteo Sicilia: risale a pochi giorni fa la nuova ondata di maltempo che ha, ancora una volta, messo a dura prova anche Catania. Cosa si prospetta, invece, per questo inizio di settimana? Secondo l’ultimo avviso regionale della Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, dal punto di vista meteorologico la Sicilia sarà “divisa in due”. Di seguito, le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: il nuovo avviso della Protezione Civile

Nelle scorse ore, come ogni giorno, la Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Si dirama, così, un’allerta meteo “gialla” per rovesci e temporali per la parte orientale dell’Isola: questa resterà valida almeno fino alle ore 24:00 di oggi, lunedì 15 novembre 2021.

Ma cosa è possibile leggere all’interno del nuovo bollettino? Non si escludono precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Le temperature non dovrebbero subire variazioni di rilievo.

Di seguito il nuovo avviso regionale della Protezione Civile locale.

Migliorano, dunque, le condizioni meteo rispetto alla scorsa settimana, all’insegna dell’allerta arancione.

Meteo Sicilia: che lunedì sarà? Le previsioni

Dopo una domenica generalmente serena, le nuvole dovrebbero contraddistinguere questo lunedì. Di fatto, secondo quanto indicato da IlMeteo.it, nubi sparse caratterizzeranno la zona del Siracusano, Trapanese, Siracusano e Messinese. Isolate piogge sono attese, invece, nel Ragusano.

A Catania ed Agrigento, poi, il cielo dovrebbe essere “poco nuvoloso”. E per quanto riguarda le temperature nelle diverse province dell’Isola? Enna, con una temperatura minima di 5 gradi ed una massima di 15, dovrebbe presentarsi come la zona più fredda dell’Isola.

A Caltanissetta, dove si prevede comunque un cielo sereno, il termometro oscillerà invece tra gli 8 ed i 17 gradi. Catania e Siracusa, al contrario, si contendono il primato di provincia più calda. Di fatto, in entrambi casi, si prevede per oggi una temperatura massima di 21 gradi. Tuttavia nel Siracusano la minima sarà di 12 gradi, mentre a Catania di 15.