Coronavirus Sicilia, contagi in aumento nell’Isola: i dati

Pubblicato il bollettino del Ministero della Salute con i dati riguardanti il covid-19. Lieve incremento dei contagi in Sicilia e nel resto dell'Italia. Di seguito la situazione per provincia in Sicilia.

Il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino con i dati odierni riguardanti i contagi da covid-19 nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi ammontano a 7.891 in Italia e nelle ultime 24 ore si sono verificati 60 decessi. Attualmente in Italia sono presenti 102.859 contagiati da covid-19.

In Sicilia, invece, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 572 nuovi positivi e 9 decessi, per un totale di 8.671 contagio da coronavirus.

La situazione per provincia