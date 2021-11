Meteo Sicilia, in arrivo vortice carico di temporali e vento: le previsioni

Meteo Sicilia, l'isola è tra le regioni più a rischio per il vortice carico di piogge e temporali attualmente in Sardegna: ecco le previsioni.

Da giorno lunedì 8 novembre, il meteo Sicilia prevede precipitazioni sparse con temporali, che interesseranno non solo l’isola, ma anche tutte le regioni centro-meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile, a seguito di queste previsioni, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, in quanto questi fenomeni potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’allerta gialla è dunque prevista per Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni

Le previsioni del meteo Sicilia per questa settimana non sono delle migliori: solo venerdì il maltempo darà tregua ai siciliani, ma tornerà nuovamente già sabato.

Questo lunedì sono previsti temporali in quasi tutte le province: Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, mentre è prevista lieve pioggia in tutte le altre province.

La provincia più fredda della giornata odierna è Enna, dove è prevista una temperatura minima di 13 gradi ed una massima di 16, con l’83% di probabilità di precipitazioni e vento moderato. A seguirla è Caltanissetta, con una minima di 15 ed una massima di 17 gradi. Al contrario di Enna, però, ricordiamo che a Caltanissetta sono previsti temporali e schiarite.

Le città meno fresche di oggi, invece, sono Siracusa, Messina e Catania. A Siracusa, infatti, la minima prevista è di 18 gradi, mentre la massima è di 24, accompagnata da piogge deboli. A Messina, invece, la massima è di 23 gradi, sempre con piogge deboli.

Per i giorni successivi le previsioni sono simili: martedì 9 ci saranno piogge in tutte le province tranne Siracusa, dove sono previste solo nubi sparse, mentre mercoledì e giovedì torneranno temporali in tutta l’isola.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Per Catania le previsioni non sono tanto diverse da quelle per il meteo Sicilia: per la giornata di oggi, infatti, sono previste piogge intercalate da schiarite. Inoltre, la temperatura minima è di 19 gradi, mentre la massima è di 23 e si raggiungerà alle ore 13. Martedì e mercoledì saranno giornate anch’esse caratterizzate da piogge, ma a non aiutare sarà il vento forte.

Infine, per giovedì 11, nonostante i 18 e 19 gradi, sono previsti temporali e precipitazioni abbondanti, con umidità relativa al 94%.