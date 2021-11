“Ci state uccidendo”: a Catania striscioni di protesta per montagne di rifiuti

Ancora montagne di spazzature caratterizzano le strade di Catania: spuntano striscioni in segno di protesta. Organizzata anche una manifestazione.

Non c’è tregua per la città di Catania. Dopo l’ondata di maltempo, il capoluogo etneo torna a fare i conti con una grave emergenza rifiuti. Di fatto, al momento, fare un giro per la città significa scorgere ai bordi di numerosissime strade cumuli consistenti di spazzatura. Dopo il vertice d’urgenza di lunedì a Palazzo, il sindaco Salvo Pogliese aveva promesso un recupero della situazione entro il weekend: un obiettivo su cui ora si dubita.

Alcuni cittadini, in segno di protesta, hanno realizzato alcuni striscioni posizionati, nel corso della notte, sopra le montagne di immondizia.

“Incendi, alluvioni, munnizza… Ci state uccidendo!” : è quanto recita uno dei tanti manifesti.

Emergenza rifiuti a Catania: manifestazione in arrivo

È prevista per domani, sabato 6 novembre, 2021, una manifestazione di protesta. Alle ore 17:30 un corteo partirà da Piazza Stesicoro per poi sfilare lungo le strade principali della città con l’obiettivo di chiedere ai governi locali e al governo regionale azioni concrete per arginare il problema dei rifiuti. Si punta ad arrivare sotto il palazzo della Regione.

Parteciperanno comitati territoriali, civici ed ecologici da tutta la Sicilia, con rappresentanze anche dai Comuni più colpiti del Catanese e sigle ecologiste e ambientaliste come Friday For Future.