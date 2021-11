Vaccino, in arrivo terza dose per over 50 e docenti: il piano

La campagna di vaccinazione per ricevere la terza dose del vaccino anti-covid procede secondo un piano ben definito. I prossimi a ricevere il vaccino, tuttavia, potrebbero essere i docenti e gli over 50.

La campagna vaccinale contro il covid-19 procede ancora in Italia, e tuttavia, si sta allargando la platea di vaccinazione per la terza dose a più categorie possibile. Infatti, il Sottosegretario Costa dice che entro fine anno si potrebbero aver vaccinato tutti gli over 50.

Tuttavia, con le somministrazioni delle terze dosi si sta procedendo per target di età e categorie, così come è stato fatto per la prima. Infatti, ad oggi le categorie definite “fragili” e gli over 60 hanno il diritto di ricevere la terza dose del vaccino anti-covid. Inoltre, il prossimo step sarebbe appunto vaccinare gli over 50 e gli insegnanti scolastici.