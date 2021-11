Auguri laurea originali: “Fai gli auguri ai tuoi amici da parte di Maccio Capatonda” [VIDEO]

Quante volte è capitato di voler rivolgere ai propri colleghi universitari un messaggio di auguri per la laurea? Adesso arriva quello personalizzato direttamente da Maccio Capatonda.

Auguri laurea: questo è un argomento spinoso che ogni volta mette in difficoltà molti studenti. Quante volte è capitato di voler fare gli auguri per la laurea in modo originale senza però trovare una soluzione? L’aiuto in questo caso arriva direttamente da un personaggio famoso: Maccio Capatonda.

Il noto comico e attore ha realizzato un video per tutti coloro che vogliono inviare auguri per laurea, compleanni e matrimoni. Si tratta di un vero e proprio messaggio personalizzato, perché Maccio Capatonda ha registrato separatamente sia il momento in cui pronuncia la frase di auguri che quello in cui pronuncia alcuni tra i più famosi nomi italiani. Ogni persona, che vorrà fare una sorpresa a un collega universitario, dovrà semplicemente montare l’audio sul suo labiale.

“Grazie a questo video potrai fare gli auguri personalizzati da parte mia ai tuoi amici e parenti“, afferma Capatonda nel video, che sta facendo il giro del web. Infatti, il video ha già registrato oltre 200 mila visualizzazioni ed è già tra i trend di Google.