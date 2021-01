Frasi laurea: le più belle da inviare

Frasi laurea: una tua amica o un tuo parente sta per laurearsi e non sai cosa scrivere? Le congratulazioni ti sembrano troppo banali? Ecco frasi x laurea.

Eccoci, ci risiamo. Una tua amica o un tuo parente sta per laurearsi e non sai ancora cosa scriverei nel bigliettino di congratulazioni laurea, ecco perché vale la pena dare un’occhiata alla lista di frasi laurea che abbiamo selezionato.

Gli auguri laurea, infatti, sono sempre i più complicati da scrivere. Chi consegue il titolo sta per compiere un passo importante nella sua vita, ma non è ancora quello definitivo. Proprio per questo ci si può trovare in difficoltà con le frasi di laurea da inviare su WhatsApp o da scrivere in un bel biglietto di auguri.

Auguri di laurea: le frasi più divertenti

Quando si scrivono gli auguri laurea, può capitare si trovarsi in imbarazzo e di non sapere realmente cosa scrivere. Ci si può togliere dall’imbarazzo, scegliendo la strada dell’ironia e abbandonando quella della serietà. Che si tratti di un bigliettino di congratulazioni o di un messaggio su WhatsApp, le frasi per laurea divertenti possono sicuramente venire in soccorso.

Ecco un elenco di quelle più simpatiche:

Congratulazioni! Ora che sei riuscito ad arrivare dove volevi, cerca di andare dove dovresti…a lavorare, dottore!

Tanti auguri per la laurea, dottò! Ma non ti illudere: la parte difficile arriva adesso.

Sì, sei stato bravo, complimenti, auguri, bla bla bla…ma ora offri da bere!

110 e lode? Sei sempre il solito esagerato! Congratulazioni!

Auguri per la tua Laurea. Oggi, oltre ad essere un giorno di festa è soprattutto un giorno di speranza per l’intera umanità, se ce l’hai fatta tu, ce la possono fare tutti!

In questa notte di festeggiamenti, alla tua laurea brindiam stracontenti, fino a ieri studentessa sei stata, oggi dottoressa sei diventata; la divisa dovrai indossare e come una disoccupata ti dovrai comportare.

Da oggi sei dottore e ti chiameremo così, ma ricordati una cosa: per noi le tue consulenze saranno sempre gratuite!

Auguri per laurea: le frasi di autori famosi

Altre volte, invece, si vorrebbero esprime gli auguri più sinceri e profondi, ma mancano le parole giuste. In questo caso, perché non prenderle in prestito da autori famosi? Tra le frasi di auguri per laurea più gettonate ci sono sicuramente quelle di Steve Jobs ma non solo.

Ecco una lista di quelle più profonde:

“Siate affamati. Siate folli.” (Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford).

“Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà.”(Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery).

“Credere in se stessi è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo” (Lydia Maria Child).

“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario” (Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford).

“Fidati dei tuoi sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’eternità” (Kahlil Gibran).

“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite” (Mark Twain).

“C’è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla, non dire nulla, e non essere niente” (Aristotele).

Frasi Auguri Laurea: un tocco di originalità

Un tocco di originalità non guasta mai, quando si fanno le congratulazioni per la laurea. Se non ti è piaciuta nessuna delle frasi scritte precedentemente, è perché sei alla ricerca di frasi laurea diverse dal solito.

Prova a cercare tra queste frasi per laurea: