Frasi laurea: le migliori da scaricare e inviare su WhatsApp

Stai cercando frasi laurea da inviare? Ecco le migliori immagini da scaricare e inviare su WhatsApp con frasi per la laurea, oppure da stampare e inserire nel regalo.

Ti piacerebbe inviare frasi laurea originali ma hai poco tempo a disposizione? Non ti preoccupare, capita a tutti di cercare online frasi di auguri per laurea. C’è sempre bisogno di qualche spunto utile o di qualche immagine da cui trarre ispirazione per fare le congratulazioni laurea.

Auguri di laurea originali

La laurea è un momento molto importante nella vita di ogni persona: ci si arriva dopo molti sacrifici, investimenti, momenti di gioia ma anche momenti di sconforto. Insomma, si tratta di un momento che si ha il piacere di condividere con tutte le persone che si ritengono importanti nella propria vita: per questo, è altrettanto importante esprimere al meglio la propria felicità per questo avvenimento con auguri per la laurea che siano originali. A prescindere che sia prevista una festa di laurea o meno, è sempre bene far sentire la propria vicinanza ai festeggiati.

Frasi per laurea

In questo articolo, oltre a trovare delle frasi auguri laurea, avrai a tua disposizione una serie di immagini già pronte da scaricare e inviare su WhatsApp. Inoltre, se hai a tua disposizione una stampante, potrai anche stamparle e farle diventare dei veri e propri biglietti auguri laurea, da inserire per esempio nel tuo pacco regalo. Da una parte, troverai una serie di immagini con frasi x laurea dedicate a lei: potrei inviarle a tua figlia, a tua sorella, a un’amica o a una tua collega universitaria. Dall’altra parte, invece, avrai a tua disposizione una serie di immagini per lui: anche in questo caso, sono adatte per tuo figlio, tuo fratello, per un amico o per un tuo collega universitario. Ogni immagine è diversa dall’altra, sia per i colori che per la frase inserita al suo interno, per cui scegli con attenzione quella che ritieni possa essere più adatta alla persona a cui vorresti inviarla.

Frasi x laureata (figlia, amica, sorella ecc.)

Frasi per la laurea di lui (figlio, amico, fratello ecc.)

Frasi laurea originali: cerchi un video?

Se, invece, ti piacerebbe fare le congratulazioni per la laurea con un video originale, potresti utilizzare l’ultima idea proposta da Maccio Capatonda. Il noto comico e attore ha ideato un modo originale per fare gli auguri per laurea, compleanni e matrimoni.