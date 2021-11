Bonus terme: le strutture dove si può utilizzare

Bonus terme: sono 117 le strutture italiane convenzionate: online l'elenco suddiviso per Regione. A breve, poi, l'attesa apertura delle prenotazioni.

Novità Bonus terme: in Italia, al momento, sono ben 117 le strutture termali dove presto si potrà utilizzare l’incentivo tanto atteso.

Nelle scorse ore, sul sito di Invitalia, è stato pubblicato l’elenco delle strutture aderenti, suddiviso per Regioni. È persino possibile consultare un’apposita “mappa” che indica il numero di strutture convenzionate in ogni area della Penisola, ed i punti esatti in cui queste si trovano.

Si scopre, così, che la Regione con più centri termali convenzionate è il Veneto, che ne conta 53, seguito dall’Emilia Romagna (20) e dalla Campania (18).

Le strutture convenzionate in Sicilia sono, almeno fino ad ora, soltanto 2 ma ci sono molte regioni, come per esempio la Calabria, dove c’è solo un unico centro convenzionato.

Di seguito le prossime fasi e tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare l’agevolazione pensata per il relax degli italiani.

Cosa succede l’8 novembre?

L’8 novembre 2021 è la data in cui il bonus terme entrerà davvero nel vivo. Le risorse stanziate sono pari a 53 milioni di euro, di conseguenza, l’apertura delle prenotazioni fissata per quel giorno potrebbe trasformarsi in un vero click-day, cioè in una gara a chi riesce ad ottenere l’incentivo per primo. Chi arriverà in ritardo potrebbe non riuscire ad ottenere l’incentivo.

Si ricorda che questo bonus copre fino al 100% della spesa, con un tetto massimo di 200 euro. Potranno richiederlo tutti i maggiorenni, senza limite di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. Ogni cittadino, però, può richiedere un solo bonus, che ovviamente “non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro“.

Come utilizzare il bonus

Per ottenere il bonus terme è sufficiente recarsi presso lo stabilimento convenzionato scelto, il quale rilascerà un attestato di prenotazione, con validità di 60 giorni dalla sua emissione. Non serve, dunque, registrarsi sul sito di Invitalia.

Lo stabilimento termale, una volta consegnato l’attestato di prenotazione al cittadino che ne ha fatto richiesta, richiederà a sua volta ad Invitalia il rimborso del valore del buono utilizzato.