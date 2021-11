Sicilia, bonus auto elettriche: incentivo da 4 mila euro sull’acquisto

Sicilia, bonus auto elettriche: sarà previsto un incentivo di 4mila euro per coloro i quali decideranno di acquistare dei veicoli più ecologici e green.

Sicilia, bonus auto elettriche: un nuovo passo verso la mobilità green anche nell’Isola. Infatti, prossimamente si potrebbe assistere anche in Sicilia ad un ampliamento della fruizione delle macchine elettriche. Si tratterebbe del risultato del decreto attuativo promosso dalla deputata catanese Jose Marano, il quale potrebbe incentivare i siciliani ad acquistare elettrico.

Infatti, il decreto in questione, relativo all’articolo 87 della legge di Stabilità regionale 2021 firmato dall’Assessore Regionale ai Trasporti Marco Falcone, prevede un bonus di di 4mila euro per i siciliani che decideranno di acquistare un veicolo elettrico. Si tratta di un effettivo via libera che porta la Sicilia verso una mobilità decisamente più green. Senza dubbio, mai come negli ultimi tempi è stato possibile constatare l’importanza dell’attenzione all’ambiente. Soprattutto se si vogliono evitare eventi disastrosi come quelli che si sono abbattuti sulla Sicilia nel corso della scorsa settimana, causando numerosi danni e anche diversi decessi.

Quest’incentivo regionale sarà quindi un importane passo verso una scelta rispettosa dell’ambiente. Inoltre, esso si andrà a sommare agli incentivi già previsti dallo Stato e dalle singole concessionarie, relativamente all’acquisto di mezzi ecologicamente sostenibili. Si specifica che il contributo è fino ad esaurimento fondi, e riguarda l’acquisto sia di auto elettriche che di veicoli ibridi nuovi, di classe Euro 6 e con la rottamazione di un mezzo da Euro 0 a Euro 3.

La deputata Marano è stata entusiasta dell’approvazione della sua proposta, certa che essa rappresenti un importante passo nell’avviamento della Sicilia verso una mobilità ecosostenibile e più attenta all’ambiente. Infatti, i mezzi elettrici prevedono zero emissioni e questo rappresenta senza dubbio una dimostrazione di accortezza e rispetto verso l’ambiente.

Si attende quindi solo la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale. Infatti, solo dopo questo passo sarà possibile visionare la domanda per richiedere l’incentivo. La richiesta sarà accessibile e scaricabile attraverso il sito web dell’assessorato regionale ai Trasporti.