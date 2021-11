Bonus terme, dove spenderlo in Sicilia? L’elenco aggiornato delle strutture

Bonus terme: ancora tempo per richiederlo ma dove spenderlo in Sicilia? Ecco l'elenco completo delle strutture ed il riepilogo delle informazioni importanti.

Bonus terme: da ieri, 8 novembre, è possibile prenotare il conveniente incentivo fino a 200 euro. In poche ore sono state registrate numerosissime richieste e la piattaforma Invitalia è temporaneamente andata in tilt. Le strutture aderenti, collocate lungo tutta la Penisola, sono ben 191. Quante e quali sono quelle della Sicilia? Di seguito la lista, in aggiornamento.

Bonus terme: dove richiederlo in Sicilia

I cittadini interessati possono ancora provare ad accaparrarsi il bonus, da spendere in una delle strutture accreditate e citate all’interno del sito Invitalia. La Sicilia conta 3 strutture, collocate in province diverse, in cui spendere la somma. Poche rispetto a quelle presenti in Regioni come il Veneto (74) o la Campania (27).

Di seguito l’elenco delle strutture, che potrebbe presto arricchirsi:

Terme Acqua Pia Wellness & SPA di Montevago;

di Montevago; Terme Gorga di Calatafimi Segesta;

di Calatafimi Segesta; La Magnolia Hotel Terme Acqua Grazia di Alì Terme. In aggiornamento…

Come prenotare?

Fino alla fine delle risorse messe a disposizione, è ancora possibile richiedere il bonus terme. Vale la pena, dunque, rinfrescare la memoria sulle procedure da seguire.