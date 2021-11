Black Friday 2021, al via gli sconti online da oggi: cosa c’è da sapere

Il Black Friday è ormai alle porte, online è già iniziato su alcune piattaforme. Di seguito la data del venerdì nero e alcuni consigli utili da seguire.

Il mese di novembre è uno dei mesi più attesi, soprattutto dagli appassionati di shopping, questo perchè inizia il Black Friday, che quest’anno sarà il 26 novembre.

Black Friday: al via su Amazon

Le novità non finiscono qua, perché il Black Friday è già iniziato su Amazon, con grandi offerte a partire da oggi, 8 novembre. Durante queste occasioni è molto facile cadere in alcune fregature, quindi è necessario avere pazienza. Dunque per prima cosa è utile fare una lista dei prodotti che si vogliono acquistare. Tuttavia, la cosa migliore è suddividerli per settore, in modo da evitare degli errori.

OFFERTE MODA

OFFERTE SMARTPHONE

OFFERTE GIOCHI DA TAVOLO

OFFERTE CASA

OFFERTE IDEE REGALO

Cos’è il Black Friday e quando inizia

Questa giornata, nasce facendo riferimento alle vendite dei negozi, che in questo periodo dell’anno passano dal rosso (negativo) al nero (positivo). Si pensa anche che il senso sia legato alle auto nere che facevano la fila per strada nei pressi dei negozi. Il primo Black Friday risale al 1924, quando un negozio nei pressi di New York decise che il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento avrebbe applicato tanti sconti su tantissimi prodotti.

Il “venerdì nero” dunque inizierà alla mezzanotte del 26 novembre, giorno in cui verranno applicati tantissimi sconti vantaggiosi su ogni tipo di prodotto, riguardanti l’abbigliamento, accessori, elettrodomestici, ma soprattutto la tecnologia. Tutti i negozi aderiranno a queste promozioni e dunque le offerte saranno sia online che in negozio.

Sarà molto importante accettarsi dei metodi di pagamento, sia online che nei negozi fisici. Ma soprattutto nei siti online bisogna verificare che tutto sia nella norma anche perché numerosi siti internet spesso anticipano gli sconti rispetto al “classico” black friday.

OFFERTE PANDORA

Cyber Monday

Da poco tempo oltre il Black Friday, c’è anche il Cyber Monday, che quest’anno sarà il 29 novembre, in questa giornata avranno tantissimi sconti i prodotti tecnologici ed elettronici: tablet, computer, smartphone, videogiochi, portatili e tanti altri prodotti. Sono tantissimi i negozi online e i negozi fisici che hanno esteso gli sconti fino alla fine di novembre, definendolo così “Black November”

OFFERTE IDEE REGALO UOMO