Coronavirus, terza dose e proroga stato di emergenza: come sarà Natale 2021

In vista del Natale, il governo si prepara per gestire al meglio l'emergenza sanitaria, tra terza dose di vaccino, green pass e stato di emergenza: ecco le ultime notizie.

I temi più importanti da trattare in vista delle festività natalizie sono tre: terza dose di vaccino, green pass e stato di emergenza. Già in settimana è attesa una decisione sull’estensione della vaccinazione con la terza dose, o comunque si aspetta un annuncio dell’Agenzia italiana del farmaco per allargare la platea al personale scolastico e agli over 50. Per certezze sulla proroga dello stato di emergenza, invece, si dovrà ancora aspettare.

Terza dose vaccino anti-covid

Ciò che è certo per il governo è che i vaccini contro il Covid-19 sono la strada più efficace per combattere la pandemia: per questo motivo si sta preparando a estendere la possibilità di ricevere la terza dose a tutta la popolazione. Presto, infatti, la terza dose potrebbe già toccare agli over 50, ma anche al personale scolastico.

Il problema è che dopo sei mesi dalla seconda dose la protezione anticorpale può cominciare a diminuire: si deve ripartire al più presto, dunque, da chi ha ricevuto il vaccino per primo. Tutti gli altri, invece, potrebbero dover aspettare fino a gennaio e febbraio 2022.

Green e pass e stato di emergenza

Si dovrà decidere anche riguardo la proroga dello stato di emergenza, che per il momento è in scadenza il 31 dicembre. Probabilmente, comunque, questo verrà prorogato almeno fino alla prossima primavera, ma per avere certezze bisognerà aspettare metà dicembre e quindi la fine dell’anno.

Lo stato di emergenza è fondamentale non solo per mantenere attivi Comitato tecnico scientifico e struttura del generale Figliuolo, ma anche per adottare misure straordinarie come lo smart working, le restrizioni eventuali e i poteri delle Regioni. Per quanto riguarda il green pass, infine, l’obbligo scadrà a dicembre, ma non ci sono dubbi che sarà rinnovato fino all’estate.