Riscatto laurea, Inps lancia campagna: costi e benefici

Riscatto laurea: l'Inps avvia un simulatore che permette di reperire informazioni dettagliate e personalizzate. Ecco cosa si può riscattare e come funziona.

L’Inps mette in campo degli strumenti per il riscatto laurea agevolato attraverso un simulatore che consente di verificare la propria posizione e di avere informazioni dettagliate. La campagna di comunicazione mirata avviata dall’Ente permette un risparmio fino al 70% per determinati periodi che si collocano nel sistema contributivo.

Il riscatto laurea Inps viene così definito: ” È lo strumento che consente di trasformare gli anni di università in anni contributivi, e quindi integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche. Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996), tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto“.

Per avviare la pratica, bisogna aver conseguito il titolo di studio e non è possibile riscattare i periodi fuori corso o quelli già coperti da contribuzione obbligatoria. La domanda potrà essere presentata solo per via telematica.

Il nuovo simulatore

Sul sito dell’Inps è disponibile un simulatore che consente di avere informazioni personalizzate e dettagliate. Attraverso la simulazione è possibile conoscere il costo riscatto anni laurea, la sua rateizzazione, la decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell’onere. Inoltre, è possibile vedere se si tratta di un riscatto laurea gratis. Non è necessario inserire le proprie credenziali, ma bisogna solamente inserire in modo anonimo alcuni dati.

Cosa si può riscattare

Per i riscatti laurea rientrano: diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre); diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei); diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; dottorati di ricerca; laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale; diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)