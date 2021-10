Catania, capo Protezione civile: “Previsto peggioramento, dobbiamo prepararci”

In corso in queste ore un vertice con il capo della Protezione civile nazionale: "Dobbiamo prepararci al peggioramento previsto".

È in corso in queste ore un vertice con il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. Durante l’incontro, si discute di una nuova ondata di maltempo che colpirà nuovamente la Sicilia.

“È necessario completare gli interventi in corso e prepararci al previsto peggioramento – afferma Curcio – : siamo qui per supportare la risposta di protezione civile sul territorio. Fondamentale per ridurre il rischio informazione corretta ai cittadini”.

“Ci saranno tutte le attività di monitoraggio del caso e sono in arrivo squadre da altre regioni e province – continua – . Il sistema nazionale è presente, c’è la massima attenzione. Noi siamo pronti, vediamo cosa succede domani e dopodomani“. Si lavorerà a un “un rinforzo da parte delle Protezione a livello nazionale che si è mobilitato. Oggi ci sarà una riunione tecnica che stabilirà quanti volontari già in Sicilia potranno essere spostati e, nel caso, quante squadre serviranno da altre zone”.

Nel frattempo, anche il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco Salvo Pogliese per esprimere tutta la sua solidarietà ai catanesi.