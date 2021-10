Coronavirus Sicilia, in una provincia registrati 0 casi: i dati

Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino odierno con i nuovi contagi da covid-19. In Sicilia la situazione è stabile e in una provincia sono stati registrati 0 casi nelle ultime 24 ore.

Il Ministero della Salute ha reso noti i nuovi dati sui postivi al covid-19 in Italia. Tuttavia, in tutto il territorio italiano sono stati registrati 2.535 nuovi positivi al covid e 30 decessi. Numeri nettamente in discesa.

In Sicilia, invece, la situazione sembra migliorare, infatti, nelle ultime 24 ore il Ministero della Salute ha registrato 443 nuovi contagi da coronavirus e 0 decessi.

Coronavirus Sicilia: i dati per provincia