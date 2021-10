Terza dose vaccino Sicilia: le categorie coinvolte e come prenotare

Disponibile la prenotazione per la terza dose di vaccino dedicata. Ma per chi e come prenotare? Di seguito tutte le informazioni utili.

Al via la prenotazione per la terza dose di vaccino. L’ulteriore dose del siero vaccinale anti-Covid-19 è rivolta ai fragili (persone con comorbilità) e agli over 60, purché siano passati almeno sei mesi dall’ultima somministrazione.

La campagna per l’immunizzazione prosegue dunque, puntando a mantenere alta la protezione dal virus ed evitare l’incremento del tasso di ospedalizzazione, soprattutto in attesa della stagione invernale che negli scorsi anni ha prodotto un naturale aumento della contagiosità.

La linea del Governo Draghi

La necessità di avviare la campagna di vaccinazione legata alla somministrazione della terza dose è stata presa mentre sono ancora molti gli italiani che non hanno fatto neanche la prima dose. Tuttavia, dopo l’estensione dell’obbligo di Green pass, i numeri sono in crescita.

Il peggio, stando alle parole del premier Mario Draghi, sembra essere passato.

“I nostri sforzi congiunti – spiega al summit B2- ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti Paesi e a darci la speranza che la sua fine sia in vista”.

La categoria “fragili”

Oltre agli over 60, la categoria a cui è rivolta già la terza dose è quella dei più fragili. Rientrano in questa i soggetti affetti da malattie respiratorie e neurologiche, oltre che da varie forme di disabilità.

Inoltre, ai fini del piano di somministrazione di una dose di richiamo, si legge nella circolare dedicata: “si potrà progressivamente offrire una ulteriore dose di vaccino Cominarty (autorizzato da EMA per questa indicazione) alle persone con elevata fragilità, a prescindere dall’età, e a tutti coloro che abbiano un’età uguale o superiore ai 60 anni, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”.

Più nello specifico, le condizioni concomitanti e/o preesistenti di elevata fragilità, con indicazione alla dose booster di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19, riguardano:

malattie respiratorie (Fibrosi polmonare idiopatica; Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia);

(Fibrosi polmonare idiopatica; Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia); malattie cardiocircolatorie (Scompenso cardiaco in classe avanzata; Pazienti post-shock cardiogeno);

(Scompenso cardiaco in classe avanzata; Pazienti post-shock cardiogeno); malattie neurologiche (Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni);

(Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni); diabete e altre endocrinopatie severe (Diabete di tipo 1; Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; Morbo di Addison; Panipopituitarismo);

(Diabete di tipo 1; Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; Morbo di Addison; Panipopituitarismo); malattie epatiche (cirrosi epatica);

(cirrosi epatica); malattie cerebrovascolari (Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; Stroke nel 2020-21; Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3);

(Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; Stroke nel 2020-21; Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3); emoglobinopatie (Talassemia major; Anemia a cellule falciformi; Altre anemie gravi);

(Talassemia major; Anemia a cellule falciformi; Altre anemie gravi); altre aptologie (Fibrosi cistica; Sindrome di Down; Grave obesità);

(Fibrosi cistica; Sindrome di Down; Grave obesità); disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica (Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3).

Come prenotare la terza dose

Le modalità di prenotazione per la terza dose restano pressocché invariate rispetto alle precedenti. È possibile:

collegarsi sull’apposita piattaforma della Regione (www.siciliacoronavirus.it), cliccando sull’immagine dedicata alla propria categoria e seguendo le apposite indicazioni;

o

2. procedere anche per mezzo della piattaforma della Struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane e raggiungibile all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Si può, inoltre, prenotare il vaccino anche chiamando il numero verde dedicato 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00. In questo caso servirà indicare le seguenti informazioni:

codice fiscale;

numero della tessera sanitaria;

numero del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.

È necessario inoltre scaricare e compilare i due moduli PDF disponibili: “Modulo di consenso” e “Scheda anamnestica”, da portare con sé al momento della vaccinazione.

Scarica qui