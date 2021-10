Vaccino Covid Sicilia, effetto Green pass: aumentano prime dosi somministrate

In Sicilia meno casi e più prime dosi somministrate, grazie all'estensione dell'obbligo di Green pass. Catania, però, continua a registrare più casi di altre province dell'Isola.

La Sicilia è tornata da ormai diversi giorni in zona bianca ma questa non è l’unica buona notizia. Gli ultimi dati legati alla diffusione del Coronavirus fanno ben sperare.

I dati del Dasoe

Secondo i dati diffusi nelle scorse ore, diminuiscono nettamente i nuovi contagi. Tra l’11 e il 17 ottobre è stata registrata un’incidenza settimanale di 36,5 casi su 100 mila abitanti. La settimana precedente questa era di 40,8 su 100 mila abitanti.

Più casi a Catania

Ad ogni modo bisognerà precisare che non tutte le province siciliane presentano i medesimi dati. Di fatto, secondo il Dasoe, il rischio (in termini di contagi) appare più elevato nell’area centro-orientale. Particolarmente interessate risultano le province di:

Siracusa (60,5);

Catania (62,6);

Messina (47,4).

Di fatto, secondo quanto indicato dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, diffuso nel corso del pomeriggio di ieri (21 ottobre), la provincia con più contagi è ancora quella di Catania, che ha registrato 116 nuovi casi.

In calo anche i ricoveri e il livello di occupazione dei posti letto mentre la letalità resta stabile.

Il punto sulla campagna vaccinale

L’obbligo di “Green pass” esteso, a partire dallo scorso 15 ottobre, ai lavoratori italiani ha avuto un impatto sulla campagna vaccinale. Di fatto ha comportato, secondo gli ultimi dati, un aumento delle prime dosi nel corso dell’ultima settimane.

Nello specifico, è stato evidenziato un picco a ridosso del 15 ottobre. Basti pensare che nella sola giornata precedente, quella del 14 ottobre, sono state somministrate 9.507 prime dosi.

Il trend in aumento delle prime dosi riguarda, in particolare, le fasce di età 12-19, 20-29, 30-39, 40-49, con un incremento del 4,81 per cento di dosi somministrate rispetto alla settimana precedente.