Covid, Oms avverte: “Pandemia andrà avanti per tutto il 2022 ”

Il funzionario dell'Oms avverte sul possibile protrarsi della pandemia: ecco le ragioni.

Quando si tornerà, davvero, alla normalità? Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), la fine della pandemia non è poi così vicina. Di fatto questa ,secondo alcune dichiarazioni del funzionario senior della stessa Oms Bruce Aylward, dovrebbe continuare ancora per diversi mesi.

La ragione? Tempi più lunghi sarebbero dettati dal fatto che i Paesi più poveri non riescono ad accedere ancora al piano vaccinale di cui hanno bisogno, come accade invece nel resto del mondo. Dunque, secondo il parere di Aylward, la crisi legata alla diffusione del Covid potrebbe “trascinarsi facilmente per tutto il 2022”.

A tal proposito è lo stesso Aylward a lanciare un appello ai Paesi con una migliore qualità di vita, affinché facciano un bilancio sugli impegni di donazione presi durante il G7 e possano davvero sostenere le vaccinazioni in quelli in cui l’immunizzazione non è ancora nemmeno iniziata o va molto a rilento.

“Dobbiamo davvero accelerare o sapete una cosa – ha concluso Aylward – ? Questa pandemia andrà avanti per un anno in più del necessario“.