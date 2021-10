Coronavirus, contagi in calo in Sicilia nell’ultima settimana: il report Gimbe

La fondazione Gimbe, come ogni settimana, pubblica il report con la situazione coronavirus in Sicilia. Tuttavia, si è registrato un netto miglioramento ed una diminuzione di essi.

Come ogni settimana, la Fondazione Gimbe pubblica il report settimanale con la situazione contagi da coronavirus. Tuttavia, nella settimana 13-19 ottobre si registra una situazione di miglioramento in Sicilia. Infatti, per 100.000 abitanti i positivi sono 140, registrando un calo del -12,8% dei nuovi positivi.

Tuttavia, sono sotto soglia di saturazione anche i posti letto in area medica, 7%, e in terapia intensiva, 5%, occupati da pazienti covid. Inoltre, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 67,8%.

Il numero di nuovi vaccinati della settimana 13-19 ottobre, standardizzato per 100.000 soggetti che non hanno ricevuto nemmeno una dose vaccino al 12 ottobre, è pari a 4.923. Inoltre, il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari a: 3,7% (media Italia 9,3%).