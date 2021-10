Vaccino, al via terza dose per gli over 60: le ultime notizie

Al via terza dose di vaccino anti-covid per tutti gli over 60 e soggetti con patologie. Di seguito le ultime notizie dal Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute ha annunciato il via della terza dose di vaccino per tutti gli over 60 e soggetti con patologie e dunque ritenuti “fragili”. Come da deliberazione dell’autorità europea sui farmaci (EMA), la terza dose di vaccino sarà somministrata a distanza di sei mesi dalla seconda e non prima.

La circolare del Ministero della Salute prende infatti atto della decisione di EMA del 4 ottobre 2021 e della Commissione tecnico scientifica di AIFA che ha autorizzato la possibilità di somministrazione di una dose booster di vaccino a mRNA, a distanza di almeno 6 mesi dalla seconda dose (ovvero dal completamento del ciclo primario), indicandone l’utilizzo prioritariamente, oltre agli immunodepressi e immunocompromessi, over 80 anni e personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani, anche per over 60 e persone con “elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti”.

Infatti, risultano ancora esclusi medici e sanitari con eccezione degli over 60 e dei soggetti con patologie. Inoltre, la terza dose del vaccino anti-covid potrà essere somministrata insieme al vaccino anti-influenzale.