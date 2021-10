Discoteche, cinema e luoghi di cultura: ok riapertura e aumento capienza

Il Cts si è riunito ed è giunto ad una decisione. Al via le riaperture delle discoteche e capienza al 100% per cinema e teatri. Le novità nel dettaglio.

Il nuovo decreto legge è stato approvato: si potrà ritornare a ballare in discoteca. Infatti, nel nuovo decreto legge sono stati discussi temi come la riapertura delle discoteche e l’aumento della capienza di cinema e teatro. Le regole entreranno in vigore dalla prossima settimana, e le discoteche potranno ospitare fino al 50% al chiuso. Ad esultare c’è anche il Ministro dei Beni Culturali Franceschini poiché nei luoghi di cultura, come cinema e teatro, i posti potranno essere occupati al 100%.

Le nuove disposizioni, secondo quanto prevede la bozza del documento approvato all’unanimità in Cdm, entreranno in vigore da lunedì 11 ottobre, data in cui scatterà in zona bianca la piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri, mentre per le discoteche l’asticella è fissata al 50% al chiuso e al 75% all’aperto, per lo sport 60% al chiuso e 75% all’aperto (si allarga dunque anche la percentuale per gli stadi, che finora invece era al 50%). E nei musei non vi è la norma che prevede l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per i visitatori.

Ovunque vigerà l’obbligo del green pass e della mascherina e in zona gialla, invece, per teatri e cinema il limite è fissato al 50%, per gli impianti sportivi al chiuso al 35% e all’aperto al 50%. Tuttavia, per chi non rispetterà le regole e le misure previste ci saranno multe.

“Nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti – si legge nel nuovo decreto legge – a partire dalla seconda violazione, se commessa in giornata diversa, la nuova norma prevede che si applichi la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. Tra gli obblighi, è anche previsto che nei locali al chiuso sia garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria e, in discoteca, la mascherina potrà essere tolta solo in pista quando si balla”.