Covid Sicilia, vaccinato il 65,6% della popolazione: il report Gimbe

Come ogni settimana, la Fondazione Gimbe pubblica l'analisi con la situazione attuale del covid-19. I numeri parlano chiaro: c'è un netto miglioramento. Di seguito la situazione nel dettaglio.

Secondo l’analisi Gimbe, in Sicilia, infatti, nella settimana 29 settembre-5 ottobre la situazione è in netto miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (274). Inoltre, si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-10,4%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (11%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti positivi al covid-19.

Inoltre, secondo l’analisi Gimbe, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 65,6% (media Italia 72,4%) a cui aggiungere un ulteriore 4,8% (media Italia 4,3%) solo con prima dose. La popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 14,5% (media Italia 9,5%) e il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari a 0,8% (media Italia 2,4%).