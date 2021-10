Meteo Catania, anche oggi atteso maltempo: è nuova “allerta”

Meteo Catania: anche per oggi è stato diramato un avviso della Protezione Civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Ancora una volta "allerta gialla".

Meteo Catania: già nelle scorse ore il maltempo ha fatto temere i cittadini. Di fatto, nel corso del pomeriggio di ieri (5 ottobre) una violenta tempesta ha causato disagi e danni sia in città che in provincia. Ma cosa aspettarsi per questa nuova giornata? Anche per oggi, 6 ottobre, è prevista “allerta gialla” per rovesci e temporali: questa riguarderà l’intero territorio regionale.

Di fatto, la Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino per rischio meteo-idrogeologico e idraulico: ecco cosa prevede.

Il nuovo avviso della Protezione Civile

Fino alle ore 24:00 della giornata odierna è prevista “allerta gialla per maltempo” in tutta l’Isola. Questo significa che sono previsti forti rovesci e temporali.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, invece, è “allerta gialla” per quasi tutta la Sicilia: fanno eccezione alcune zone orientali.

Se ieri la situazione era da “preallarme”, oggi si riporta le dicitura “attenzione”. Secondo quanto riportato dal bollettino della Protezione Civile, “in caso di rovesci o temporali, prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall’uomo anche in prossimità dei corsi d’acqua“.

Inoltre, si avverte che potrebbero verificarsi fenomeni di esondazione lungo i corsi d’acqua, per cui potrebbe risultare necessario l’intervento della protezione civile.

Le previsioni per l’Isola non sono, dunque, delle migliori. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

I venti, invece, dal pomeriggio saranno tendenzialmente forti o di burrasca sui settori tirrenici e ionici.

Per quanto riguarda i mari, sempre nel corso del pomeriggio dovrebbero risultare molto mossi i bacini occidentali e lo Ionio.

Di seguito il nuovo avviso della Protezione Civile.

Meteo Catania: le previsioni di oggi

Le previsioni meteo Catania di oggi, quindi, saranno altrettanto piovose: di mattina il cielo sarà poco nuvoloso con però piogge isolate, vento moderato e quasi 27 gradi.

Dalle ore 14, invece, il tempo andrà a peggiorare: è previsto, infatti, temporale con schiarite e piogge modeste.

Nel pomeriggio continueranno le piogge, che però diventeranno consistenti, con un conseguente abbassamento della temperatura: alle 17 sono previsti 24 gradi, mentre dalle 20 di sera sono previsti ancora temporali, 23 gradi, ma vento debole.

Le previsioni di domani

Le previsioni meteo Catania di domani 7 ottobre sono decisamente migliori: dopo i danni di ieri e le piogge di oggi, infatti, nel cielo tornerà a splendere il sole.

Le precipitazioni saranno assenti ed il cielo sarà sereno per tutta la giornata.

Di mattina sono previsti circa 20 gradi, con vento moderato. Di pomeriggio, invece, arriverà qualche nuvola, ma la minima sarà comunque di 17 gradi, con una massima di 24.