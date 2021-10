McDonald’s, apre nuovo ristorante nel Catanese: si assumono 40 persone

McDonald's è in cerca di nuovo personale per una nuova apertura in provincia di Catania: entro quando inviare la propria candidatura? I dettagli.

McDonald’s è una delle più grandi catene di ristorazione nel mondo ed è presente in Italia dal 1986. Adesso, però, apre un nuovo locale in Sicilia e, per questo, si cercano 40 persone per la posizione di addetto Ristorazione​-​Crew.

Il locale aprirà a Caltagirone e le principali caratteristiche richieste sono: approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al Cliente.

Informazioni utili

L’attività di addetto Ristorazione-Crew si divide tra cucina e sala ristorante ed è prevista una formazione specifica in tutte le posizioni.

In cucina, il lavoratore prepara i vari prodotti collaborando con i colleghi, avendo così la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, invece, si occupa di accogliere i clienti e di aiutarli nella scelta dei diversi menù.

I requisiti

I requisiti fondamentali per poter diventare Addetto Ristorazione-Crew sono:

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi;

e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi; Diploma di scuola media superiore ;

; Ottime doti relazionali ;

; Orientamento al teamworking;

La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

La selezione

Per entrare a far parte del team, innanzitutto bisogna inviare il proprio curriculum sul sito www.mcdonalds.it entro giorno 28 ottobre 2021.

Poi, nella prima fase di selezione verrà richiesto di rispondere a un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. Successivamente, i candidati ritenuti idonei potranno passare al test con lo scopo di individuare le aree di forza comportamentali.

Una volta superati i test, se idonei, si verrà contattati da McDonald’s e invitati a sostenere un colloquio individuale, col fine di ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro.