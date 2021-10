Concorso Inps: pubblicato bando per 1858 posti

Concorso Inps: pubblicato bando per 1838 nuovi posti di lavoro in area C su tutto il territorio nazionale. Ecco le info su requisiti, prove e scadenze.

Il tanto atteso bando per concorso Inps nazionale è adesso consultabile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica: il bando prevede 1858 posti, in area C, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Concorso Inps: chi può partecipare

Potrà partecipare al concorso chi in possesso di almeno uno dei seguenti titolo elencati:

laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in: finanza (LM-16 o 19/S), ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale (LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Le prove

Per il concorso Inps, ci saranno due prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta consisterà in un test a risposta multipla su temi di:

bilancio e contabilità pubblica,

pianificazione,

programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale,

diritto amministrativo e costituzionale,

diritto del lavoro e

legislazione sociale;

Anche la seconda prova scritta sarà a risposta multipla, ma verterà su altri temi:

scienza delle finanze,

economia del lavoro,

principi di economia,

diritto civile,

elementi di diritto penale.

La prova orale verterà su tutti gli argomenti delle prove scritte più inglese e informatica. Accederanno alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.

Qualora le domande di partecipazione al concorso Inps fossero superiori a 25.000, ci sarà una prova preselettiva consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale.

Valutazione dei titoli

Alcuni titoli, se dichiarati al momento della domanda, daranno diritto a dei punti aggiuntivi, utili per il posizionamento nella graduatoria finale del concorso. Tali titoli possono far conseguire ai candidati fino ad un massimo di 30 punti e sono i seguenti:

3 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 101 a 105;

per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 101 a 105; 6 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 106 a 110;

per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 106 a 110; 9 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale pari a 110 e lode;

per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale pari a 110 e lode; 4 punti per uno o più master di II livello inerenti alle materie di cui presente bando di concorso;

per uno o più master di II livello inerenti alle materie di cui presente bando di concorso; 8 punti per uno o più dottorati di ricerca (DR) inerenti alle materie di cui al presente bando di concorso;

per uno o più dottorati di ricerca (DR) inerenti alle materie di cui al presente bando di concorso; 4 punti per ulteriore/i laurea/e magistrale/specialistica/vecchio ordinamento rispetto a quelle richieste per partecipare al concorso, a prescindere dal punteggio riportato;

per ulteriore/i laurea/e magistrale/specialistica/vecchio ordinamento rispetto a quelle richieste per partecipare al concorso, a prescindere dal punteggio riportato; 1 punto per il possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base;

per il possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base; 5 punti per certificazione – in corso di validità – di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;

per certificazione – in corso di validità – di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 8 punti per certificazione – in corso di validità – di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento.

Come e quando presentare la domanda

La domanda per il concorso Inps dovrà essere presentata in modalità telematica tramite SPID entro e non oltre le ore 16,00 del trentunesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, ossia entro l’1 novembre 2021.