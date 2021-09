Sicilia, ancora un incidente mortale: vittima un giovane di 22 anni

Ancora sangue lungo le strade siciliane: l'ultima vittima di un incidente mortale avvenuto nel corso delle scorse ore aveva solo 22 anni.

Un giovane di soli 22 anni ha perso la vita per via dell’ennesimo incidente stradale avvenuto in Sicilia.

Secondo le ultime indiscrezioni Fabrizio Aguanno, questo il nome del ragazzo, sarebbe scivolato dal suo scooter, battendo la testa sull’asfalto. È quanto avvenuto in contrada Bocca della Carruba, a Castellammare del Golfo (in provincia di Trapani).

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto, però, solo constatare la morte del 22enne. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.

Non si tratta dell’unico incidente mortale avvenuto lungo le strade siciliane nel giro degli ultimi giorni. Di fatto ieri, domenica 26 settembre, è morto sul colpo un 30enne (Salvatore Frittola): la sua auto si è ribaltata a Bisacquino.

Venerdì, invece, a Palermo Salvatore Serio, di soli 17 anni, è deceduto in seguito allo scontro tra lo scooter che guidava ed una Nissan.