Teatro Massimo Bellini di Catania protagonista su Rai 5: in diretta “Norma”

Stasera in tv un appuntamento speciale con la città di Catania e con un personaggio molto importante: il compositore catanese Vincenzo Bellini.

Tutta la bellezza del Teatro Massimo Bellini di Catania arriva in prima serata su un canale Rai.

Stasera 23 settembre, a partire dalle 20.50, andrà in onda in diretta su Rai 5 il capolavoro “Norma”, in collegamento dal Teatro Massimo Bellini di Catania. L’opera viene trasmessa proprio nel giorno in cui si celebrano i 186 anni della morte del compositore catanese Bellini.

La regia è di Davide Livermore che torna in scena con questo nuovo spettacolo, dopo aver curato la scorsa estate “Coefore/ Eumenidi” di Eschilo al Teatro greco di Siracusa. Nel cast Azer Zada, Dario Russo, Marina Rebeka, Vasilisa Asude Karayavuz, Tonia Langella e Flavio Saverio Pugliese.

“Norma” rappresenta la punta di diamante del BellininFest, la rassegna dedicata al celebre compositore catanese che si è aperta il 6 agosto e che si chiuderà il 6 ottobre. La direzione artistica è di Fabrizio Maria Carminati, mentre il coro del Teatro Massimo Bellini è curato da Luigi Petrozziello. La regia televisiva va a Barbara Napolitano, mentre lo spettacolo sarà presentato da Serena Scorzoni e Stefano Vizioli.