Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi: ancora numeri in calo

Nel bollettino odierno calano ancora i casi, la Sicilia è terza a livello nazionale. Ancora prima, tuttavia, per ricoveri e terapie intensive.

Netto calo dei casi di Coronavirus Sicilia nel bollettino odierno. Il totale dei nuovi contagiati passa, dai 492 di ieri, ai 414 di oggi, su un totale di 17.969 tamponi processati. In totale in Italia si registrano 3.970 nuovi positivi. La regione con più casi è il Veneto (509), seguito da Lombardia (450) e Sicilia. Le prime due regioni, tuttavia, hanno processato nelle ultime 24 ore una media di 45mila tamponi, contro i quasi 18mila dell’Isola.

Coronavirus Sicilia: i dati del 22 settembre

Nel primo giorno di autunno diminuiscono ancora di 603 unità gli attuali positivi al virus nell’Isola. Merito dell’ampio numero di guariti, pari a 1.072 in tutto. Ancora alto, invece, il numero dei decessi. Il bollettino indica 23 vittime nell’Isola, mentre dall’inizio della pandemia il totale è ormai arrivato a quota 6.723.

Sul fronte ospedaliero la Sicilia è ancora largamente la regione col numero maggiore di ricoverati. Sono 603 in tutto nei reparti ordinari e 92 in terapia intensiva. Alti anche i nuovi ingressi del giorno: 11.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province

L’andamento della pandemia in Sicilia vede alcune province più colpite di altre. In particolare, la provincia etnea è quella dove si registrano i numeri più alti, nonché l’unica in tripla cifra. A Enna, invece, solo 5 contagi. Di seguito il dettaglio: