Benzina, in Sicilia si superano i 2 euro al litro: il perché dell’aumento

Aumenta nettamente il prezzo della benzina in Sicilia: si superano anche i 2 euro al litro. Ma perché? I chiarimenti del coordinatore regionale di AssoPetroli.

In Sicilia il prezzo della benzina sale sempre di più: addirittura, in una stazione di rifornimento di Termini Imerese (in provincia di Palermo), il costo del carburante è arrivato ad oltre 2 euro al litro, con la benzina che in città si trova tra 1,64 e 1,67 euro. Ma a cosa è dovuto questo rincaro?

“C’è un problema di royalties, cioè di diritti che i concessionari autostradali caricano ai gestori delle stazioni di servizio – spiega Luciano Parisi, coordinatore regionale di AssoPetroli – . I gestori, che partecipano ad un bando, sono costretti ad aumentare il prezzo di listino alla pompa per assicurarsi quel margine di sostenibilità economica e per mantenere il servizio autostradale”.

A rischio anche posti di lavoro.

“I volumi di vendita in autostrada si sono abbassati del 60% – continua Parisi – . Le compagnie petrolifere consigliano ogni giorno il prezzo al litro di benzina e gasolio, che si sono quasi allineati, ma per le stazioni di carburante in autostrada i costi sono diventati sempre più insostenibili. I prezzi alla pompa in autostrada scoraggiano chiunque, con il conseguente crollo dei litri erogati ed i gestori sono costretti anche a licenziare. Il settore si è ormai avvitato su se stesso“.

Secondo i calcoli dell’Unione nazionale consumatori, guardando gli ultimi dati sui prezzi dei carburanti, dall’inizio dell’anno (e cioè dalla rilevazione del 4 gennaio), un pieno da 50 litri sarebbe aumentato di 10 euro e 68 centesimi per la benzina e di 9 euro e 25 centesimi per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 14,8% e del 14%.

Dalla rilevazione del 7 settembre 2020, invece, quando il prezzo della benzina era pari a 1,398 euro al litro e il gasolio a 1,282 euro al litro, “un pieno da 50 litri costa invece 12 euro e 84 cent in più per la verde e 11 euro e 12 cent in più per il diesel, con un rialzo, rispettivamente, del 18,4% e del 17,4%“.

Questo problema, comunque, non riguarda solo gli automobilisti: in Italia, infatti, l’85% delle merci viaggia sulla strada e quindi l’aumento dei prezzi dei carburanti ha effetto anche sulla spesa delle famiglie e sui costi delle imprese.

A subire gli effetti dei prezzi dei carburanti sarebbe l’intero sistema agroalimentare, in cui, secondo la Coldiretti, “i costi della logistica arrivano ad incidere fino dal 30 al 35% su prodotti freschi per frutta e verdura“.