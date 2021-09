Vaccini, la Sicilia non è più all’ultimo posto: immunizzato il 60% della popolazione

Nell’Isola, si registra ancora il 6,9% della popolazione che deve ricevere la seconda dose, mentre il 33% non è ancora vaccinato, neanche una dose. La Sicilia ha somministrato solo l’87,2% di dosi consegnate: l’ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Sicilia è di 21.315. Con questo ritmo, in 1 mese e 13 giorni si dovrebbe coprire almeno l’80% della popolazione vaccinabile.

L’obiettivo prefissato è quello di raggiungere tale quota il prossimo 26 ottobre, invece di fine settembre, previsione nazionale fornita dal Governo. Inoltre, si ricorda che a partire dal 20 settembre anche nell’Isola si inizierà a somministrare la terza dose per le categorie a rischio.