Sicilia zona gialla, proroga delle restrizioni: l’ordinanza

La Sicilia resterà per altri 15 giorni ancora in zona gialla. Di seguito l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Nello Musumeci.

L’ultima ordinanza firmata dal Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, prevede che la Sicilia resti in zona gialla ancora per altri 15 giorni. La decisione è stata presa poiché i numeri che permettono il passaggio alla zona bianca, e cioè alla fascia di rischi più bassa, non sono ancora stati raggiunti.

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Sicilia – si legge – l’ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021 è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione”.