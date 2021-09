Coronavirus Sicilia, Catania prima per contagi: i dati per provincia

Il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino odierno con la situazione riguardante i casi da coronavirus. Di seguito la situazione per provincia.

La situazione coronavirus in Sicilia non è delle migliori. Infatti, la regione è l’unica ad essere passata in zona gialla, mentre il resto dell’Italia si trova in zona bianca. Il Ministero della salute ha reso noto il bollettino con i contagi da covid-19 registrati nelle ultime 24 ore.

In Sicilia, i nuovi positivi, salgono a quota 929 e i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore sono 12. Tuttavia, in Italia, il totale dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è di 5.522.

Coronavirus Sicilia: la situazione per provincia