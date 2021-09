Concorsi Regione Sicilia, al via procedure: 1.500 posti per diplomati e laureati

Nuovi concorsi e, dunque, assunzioni alla Regione Siciliana: un migliaio a tempo indeterminato.

Si dà ufficialmente il via libera alla stagione dei concorsi alla Regione Siciliana: questo è arrivato dal governo Musumeci che ha sbloccato varie procedure.

Verranno messi a disposizione ben 1.500 posti riservati a chi è in possesso di un diploma o di una laurea, e per diversi settori. Un migliaio di queste, poi, saranno a tempo indeterminato nei Centri per l’impiego e la Regione ha scelto la Consip per assisterla nelle fasi concorsuali. Mentre la restante parte sarà smezzata negli uffici regionali e locali.

Sono due i percorsi individuati:

per i 537 laureati sono previste sia una preselezione sulla base di titoli di studio che una prova scritta ; per i 487 diplomati, invece, prove scritte e orali. Quest’ultima procedura sarà senza preselezione e varrà anche per altri 52 laureati di vari profili.

Si ricercano profili tecnici, amministrativi ed economici che dovranno potenziare gli uffici regionali e locali per aiutarli nella progettazione delle opere e negli adempimenti per la programmazione dei fondi comunitari e nazionali.

”È l’occasione per molti giovani , di fare un’esperienza nella Pubblica amministrazione siciliana, che a seguito dei pensionamenti degli ultimi anni e del blocco ultradecennale delle assunzioni è sotto organico – ha dichiarato Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana – . Una nuova e motivata forza lavoro che può che sarà molto utile, quindi, negli uffici della Regione e dei Comuni ” .