Cavalieri digitali 2021: in Sicilia, torna la Tavola Rotonda sul Digital marketing. L'evento si terrà a Capo d'Orlando e ospiterà diversi speakers provenienti da tutta Italia.

Sta per tornare la Tavola Rotonda di Cavalieri digitali, un evento intenso di due giorni dedicati al mondo del marketing e della comunicazione, studiati da diversi punti di vista.

L’“evento più piccolo del sud Italia”, così come lo definiscono i suoi organizzatori, si tiene a Capo d’Orlando, dove tutti i partecipanti potranno scambiarsi idee e di stringere legami reali, lavorativi e non.

Cosa avviene durante la Tavola Rotonda? Otto esperti di marketing e comunicazione si susseguono in speech di due ore ciascuno per affrontare temi di interesse sia per la formazione professionale che personale.

Quest’anno, per la quarta edizione dell’evento, gli organizzatori hanno lasciato grande spazio anche alla sfera prettamente imprenditoriale, con relatori che spiegheranno come gestire il “non visto” della professione, tra aspetti legali e aspetti commerciali di chi lavora o vuole lavorare nel mondo digitale.

L’obiettivo è quello di rendere le sedici ore complessive di formazione coinvolgenti e interattive. In altre parole: la Tavola Rotonda non è fatta per stare in silenzio ad ascoltare altri che parlano. Si incoraggia la partecipazione attiva, le domande e il confronto, privilegiando l’aspetto pratico che segue alla conoscenza teorica.

Durante le due giornate si susseguono workshop pratici, esercizi e momenti di autovalutazione insieme ai relatori. In questo modo evitiamo il “portarsi le domande a casa, senza ottenere risposta” che è tipico dei grandi eventi di formazione in cui ci si aspetta solo un lungo e asettico ascolto, senza grandi possibilità di intervenire.

Un altro aspetto che distingue la Tavola Rotonda è l’assenza di palco. I relatori discutono e presentano i loro contenuti occupando lo stesso spazio dei partecipanti: un messaggio importante di rottura della barriera insegnante/allievo, seguendo lo stile della Tavola Rotonda che non vuole essere una lectio magistralis, ma un confronto stimolante e uno spunto di riflessione per migliorare la propria presenza aziendale e personale online.

Chi interverrà a Capo d’Orlando per offrire il massimo delle sue conoscenze?

Davide Bertozzi. Gran Maestro del Copywriting, esperto di copy strategy, naming, word hacking, debrief dei brief più tosti e tante altre cose che non ci stanno in questo spazio. Ai cavalli dell’ippodromo preferisce quelli della moto GP. Siederà alla Tavola Rotonda per parlare di copywriting.

Martina Di Pasquale . Gran Maestra di Negoziazione e Vendite, si occupa di tirare fuori l’anima commerciale dalle professioniste che lavorano nel digitale, tra un consiglio mirato per la negoziazione di un prezzo di vendita e tecniche segrete per convincere i clienti a dire “sì” ai preventivi. Casa sua è davvero, ma davvero piena di piante.

Alessandro Vercellotti. Gran Maestro di Legge e Giustizia, il nostro esperto Avvocato del Digitale, un must della Tavola Rotonda. Torna per il quarto anno consecutivo per dare dritte utilissime su come tutelare il proprio lavoro. Purtroppo non porterà i suoi innumerevoli e bellissimi gattini.

Stefano Saladino . Gran Maestro fondatore di Rinascita Digitale, colui che ha portato su Youtube centinaia di esperti del marketing e del digital per rendere le loro conoscenze pubbliche e accessibili a costo zero. Meglio non sfidarlo su qualsiasi argomento che riguarda il marketing, contro di lui si perde al 99,99%.

Maria Letizia Russo. Gran Maestra dell’uso di Linkedin. Rende ogni profilo professionale e ogni pagina aziendale un faro nella notte. Conosce tutti i segreti del “social del Lavoro” e del personal branding su questa meravigliosa piattaforma. Anche lei a gatti non scherza.