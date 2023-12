Incidente in Sicilia, camion travolge 3 auto: un morto e vari feriti

Un nuovo grave incidente stradale si è verificato sulle strade siciliane: un camion ha travolto tre auto. Si registra un morto e vari feriti.

Ancora una vittima sulle strade siciliane, e il bilancio potrebbe aggravarsi. Un nuovo incidente stradale si è verificato nel corso della giornata odierna e dalle prime ricostruzioni la situazione è molto grave. Infatti, secondo quanto riportato, un camion ha travolto 3 auto sulla strada statale 113, Settentrionale Sicula. L’area ricade nel territorio di Capo d’Orlando, nel Messinese.

Dalle prime indiscrezioni, nell’impatto sarebbe morto un uomo, mentre si registrerebbero diversi feriti. Alcuni sarebbero anche in gravi condizioni, per i quali è stato disposto il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso. Chiuso in entrambe le direzioni il tratto di strada interessato dall’impatto, con il traffico deviato su altre strade. Presenti sul posto i soccorsi e le autorità, per definire la dinamica dell’incidente e far defluire il traffico in maniera adeguata.