Incidente nel Catanese, scontro tra auto e scooter: 16enne ferito

Incidente stradale nel Catanese: a seguito di uno scontro tra una Fiat 600 e uno scooter, è rimasto ferito un giovane di 16 anni.

Nel pomeriggio del 13 Dicembre 2023, si è verificato un nuovo incidente a Paternò. La collisione ha coinvolto due veicoli: una Fiat 600 guidata da un uomo di 52 anni e uno scooter 125 Honda SH condotto da un giovane di 16 anni.

Secondo una prima ricostruzione, riportata da Video Star News , i due mezzi si sarebbero scontrati tra via Coniglio e Via Monfalcone. L’impatto ha causato la caduta del conducente dello scooter, portato immediatamente al pronto soccorso dagli operatori del 118 per accertamenti. Fortunatamente, nonostante le molteplici ferite, le sue condizioni non sono gravi. Per quanto riguarda il conducente della Fiat 600, è rimasto illeso nell’incidente. Le autorità sono immediatamente intervenute per stabilire le cause e le responsabilità dei conducenti e gestire la viabilità in zona.