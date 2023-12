Pantone 2024, il colore dell’anno è “Peach Fuzz”: significato

Pantone 2024, il colore dell'anno è stato selezionato: si tratta del "Peach Fuzz" e già sono tutti alla ricerca del suo significato.

Pantone 2024: è stato scelto il colore dell’anno venturo. Si tratta del “Peach Fuzz”, un colore delicato già presentato sulle più importanti passerelle di moda. Tuttavia, sono già tutti alla ricerca del significato di questo colore e delle motivazioni della scelta. Ecco tutte le informazioni principali in merito alla decisione del “Peach Fuzz” come colore dell’anno Pantone 2024.

Pantone 2024: il colore dell’anno

Quello del colore dell’anno è un annuncio che ormai è atteso da tantissimi nel mese di dicembre. Infatti, si è creato un vero e proprio evento mediatico intorno alla scelta del colore principale per l’anno successivo, e Pantone regge le redini di questo progetto. Non a caso, quest’anno ricorre anche un importante evento, dato che si tratta del 25esimo anniversario del progetto “Color of the Year”.

L’iniziativa, nata 25 anni fa, prevede la selezione, da parte di Pantone, di un colore che caratterizzerà l’anno in arrivo. Si tratta di un evento pronto a coinvolgere non solo il settore della moda nel senso stretto dell’abbigliamento, ma anche il mondo della pelletteria, dell’arredamento e del design.

Colore dell’anno 2024: “Peach Fuzz”

Per quanto riguarda il 2024, l’attenta selezione di Pantone ha già portato a una scelta che è stata comunicata proprio nelle scorse ore. Infatti, il Pantone Color Institute ha decretato il “Peach Fuzz” il colore dell’anno 2024.

Di fatto, quest’ultimo va a prendere il posto dell’ultimo colore che aveva interessato il 2023, vale a dire il “Viva Magenta”. A sua volta, Pantone aveva deciso che quest’ultimo succedesse al “Very Peri” colore icona del 2022.

Pantone 2024: le motivazioni della scelta

Ma in cosa consiste il nuovo colore dell’anno Pantone 2024? Il “Peach Fuzz” non è altro che una delicatissima sfumatura del pesca, dall’aspetto vellutato e dal tono caldo. Si tratta di un colore che sembra trasmettere purezza e serenità, sia a chi lo indossa che a chi li guarda.

Inoltre, trattandosi di un color pesca che contiene al suo interno i toni più delicati del rosa e dell’arancione, sarà senza dubbio intramontabile e non temerà il passare delle stagioni.