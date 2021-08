Coronavirus Sicilia, a Catania quasi 400 contagi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino giornalieri con la situazione aggiornata dei casi da covid-19. Di seguito la situazione in Sicilia.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il report giornaliero con la situazione aggiornata dei casi da covid-19. In Italia, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore ammontano a 4.257. In Sicilia, invece, la situazione è differente. Infatti, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.600 nuovi casi con un totale di attuali positivi di 28.489. Difatti, in base a tali numeri, la regione ha fato ingresso in zona gialla a partire da oggi ed è la prima regione in Italia con più contagi.

Inoltre, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 14 nuovi ingressi in terapia intensiva per un totale di 116 ricoverati.

Coronavirus Sicilia: i dati per provincia