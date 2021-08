Green Pass, verso la proroga della durata: ecco fino a quando

Green pass: presto potrebbe esser reso ufficiale un prolungamento della durata. Ma fino a quando? Di seguito i dettagli, le procedure ed i pareri degli esperti.

Presto il Green Pass sarà obbligatorio anche per i mezzi pubblici, oltre che per scuola e università: tale decisione è stata accompagnata da non poche polemiche.

Ora, il problema riguarda la durata della certificazione in questione: nelle ultime ore è nata l’ipotesi di una proroga della stessa. Di seguito i dettagli.

Green Pass: prolungata validità?

L’idea di una durata prolungata per il Green pass nasce dal Ministero che ha già fatto richiesta formale al Cts: il via libera da parte di quest’ultimo è atteso per questa settimana.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’emendamento per la proroga verrà inserito all’interno del testo di conversione del decreto varato dal governo lo scorso 6 agosto: passerà da Camera e Senato dove la discussione dovrebbe concludersi entro settembre. Nel frattempo, nel corso delle scorse ore, il ministro Speranza ha anticipato dei dettagli.

“Il Green pass dura nove mesi – ha dichiarato il ministro – non escludo che possa essere prolungato. Su questo lavoreremo”.

La durata della certificazione

Ma, in caso di via libera, per quanto ancora sarà valido il Green pass? L’ipotesi più accreditata prevede la proroga della durata della certificazione fino a 12 mesi (dunque 3 mesi in più di validità), anche in vista della terza dose di vaccino. Infatti, presto, coloro che si sono vaccinati all’inizio dell’anno, come i medici e gli infermieri, si troveranno scoperti dall’effetto del vaccino e, di conseguenza, privi di un Green Pass valido: occorre, dunque, pensare in fretta ad una soluzione.

Molti sono gli esperti che si sono mostrati favorevoli a tale proposta: tra questi anche Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, pediatra ed ematologo del Bambino Gesù.

L’ipotesi di estensione a 12 mesi del Green pass è più che ragionevole – ha dichiarato Locatelli a Il Corriere della Sera – anche alla luce della progressiva acquisizione d’informazioni sulla durata della risposta vaccinale”.