In Sicilia un milione di non vaccinati: tutti i dati negativi dell’Isola

La Sicilia è davvero a un passo dalla zona gialla, sono troppi i contagiati e aumentano i ricoverati. Tutti i dati negativi dell'Isola colpita dal Covid.

La Sicilia ora più che mai per via dei numeri rischia di entrare in zona gialla. Rispetto alle altre regioni, nell’Isola sono pochi gli over 60 vaccinati e contagi e ricoveri nell’ultimo periodo sono saliti vertiginosamente. Con 1229 casi il 17 agosto e 997 il 18 agosto la Sicilia è attualmente dopo la Sardegna la regione più colpita dal covid-19. Al momento sono circa 20mila le persone positive al virus nell’Isola, il numero più alto in Italia. Fino alla scorsa settimana i positivi registrati in Sicilia sono stati 6.883, con un incremento del 14,7%.

Aumento dei ricoveri e dei posti letto in Ospedale

Sono aumentati anche i ricoveri, che hanno raggiunto la soglia del 17% di saturazione. Sono tante le persone ricoverate in terapia intensiva e nei reparti ordinari e le autorità regionali, riporta Repubblica Palermo, hanno intenzione di aumentare i posti letto. L’11 agosto la Regione aveva comunicato all’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 3.167 posti ordinari e 730 in terapia intensiva. Meno di una settimana dopo, il 17 agosto, i posti nei reparti ordinari sono saliti a 3669 e quelli in rianimazione a 762, inoltre sono 196 i posti da utilizzare in caso di emergenza.

La Sicilia tocca anche un altro triste record, quello delle vittime: sono 64 i morti per Covid nell’ultima settimana, un quarto del totale in Italia.

I dati sulle vaccinazioni

Il dato peggiore della Sicilia è che la fascia over 60 è quella meno vaccinata, ma anche quella che rischia di più in caso di contagio. Circa 246 mila anziani non hanno ricevuto nemmeno una dose. A questo numero si aggiungono le altre fasce d’età. Come riporta Open, il totale dei siciliani che non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino è di circa 1 milione di persone.

Nella giornata di ieri, l’assessore Razza ha alzato la guardia e ha ricordato che il 90% dei ricoverati in terapia intensiva sono persone non vaccinate, la Sicilia si trova negli ultimi posti (53,7%) per over-12 completamente vaccinati. Mentre la zona gialla è a un passo, per l’Isola gli esperti prospettano anche un ritorno alla zona arancione.