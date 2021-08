Catania, vaccini anche nei centri commerciali: attivato hub mobile

A Catania ci saranno dei camper nei pressi dei centri commerciali, verranno utilizzati per immunizzare le persone dal covid-19. Ecco dove e quando.

A Catania, presso il centro commerciale “I Portali”, è stato messo a disposizione da parte del commissario Covid di Catania un camper che permetterà di immunizzarsi contro il Covid. La postazione nelle giornate del 19 e del 20 agosto si troverà all’ingresso del parcheggio est dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Sul camper i medici daranno delle informazioni agli utenti, successivamente procederanno alle inoculazioni del vaccino, non è richiesta nessuna prenotazione. La Sicilia cerca con queste iniziative il riscatto dal primato negativo per numero di vaccinati.

Secondo il commissario per l’emergenza Covid Catania Pino Liberti è soddisfatto di questa iniziativa. Un modo in più per contrastare il Covid e per ritornare alla normalità. Quest’attività, afferma Liberti, “cerca di raggiungere quante più persone possibili, anche attraverso una serrata campagna di vaccinazione a km 0”.

Iniziative molto simili saranno adottate in altri centri commerciali di Catania. È in programma la presenza del camper al parco commerciale “Porte di Catania” il 24 e il 25 agosto. Inoltre, in Sicilia continua la campagna degli “Open Day“, ovvero la possibilità di vaccinarsi senza prenotazioni.