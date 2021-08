In Sicilia è ancora “Open Day”: prolungati vaccini senza prenotazione

Vaccini Sicilia, l'iniziativa degli Open Day proseguirà per quasi tutto il mese di agosto. L'assessorato alla Salute comunica un nuovo prolungamento.

Da mesi la Sicilia prosegue la campagna vaccinale “un Open Day alla volta”. Oggi, 3 agosto, scade la possibilità di vaccinazione senza prenotazioni. Subito, però, l’Assessorato alla salute comunica un nuovo prolungamento, più lungo del precedente.

Ci si potrà vaccinare senza prenotarsi sulle piattaforme disponibili fino al 24 agosto, data di scadenza, al momento, degli Open Day. La decisione di implementare ulteriormente l’attività è stata presa dall’assessorato alla Salute, in considerazione dell’aumento di positivi al virus.

Le somministrazioni, che avverranno prevalentemente con i sieri Pfizer e Moderna, verranno effettuate in tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale, compatibilmente con l’attività programmata dalle stesse per il mese in corso.