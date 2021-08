Coronavirus Sicilia, ancora più di 1.000 casi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino con la situazione giornaliera riguardante i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Di seguito i dati.

La situazione coronavirus in Sicilia non sembra migliorare e nelle ultime 24 ore sono stati 1.101 e 13 deceduti. Tuttavia, ancora la Sicilia rimarrà in zona bianca poiché i numeri non sono abbastanza elevati da permettere un passaggio in zona gialla. Inoltre, in Italia gli attuali positivi salgono a 7.409.

Coronavirus in Sicilia: la situazione per provincia