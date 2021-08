Coronavirus, in Sicilia superati 1.000 contagi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino odierno riguardante la situazione coronavirus con i dati dei nuovi positivi aggiornati. La Sicilia ha superato i mille contagi nelle ultime 24 ore. Di seguito la situazione per provincia.

La situazione coronavirus in Sicilia è allarmante. Infatti, il bollettino del Ministero della Salute riporta che nelle ultime 24 ore sono stai superati i 1.000 contagi da coronavirus, con l’esattezza 1.134. L’Isola rimane al primo posto per nuovi contagi a livello nazionale. L’incremento dei positivi in Italia sale a 7.270 e 30 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Sicilia: la situazione per provincia

In Sicilia, i deceduti nelle ultime 24 ore sono 12. Dunque, i dati sono alti. Di seguito la situazione per provincia.