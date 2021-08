Catania, consegna e installazione di due defibrillatori: ecco dove

Domani, a Catania, saranno consegnati e installati due defibrillatori. Inoltre, vi sarà anche una dimostrazione di salvataggio con l'ausilio dei cani.

Due defibrillatori saranno consegnati e installati domani, giovedì 12 agosto, a partire dalle ore 10 nelle spiagge libere della Playa numero 3, “Stromboli” e, a seguire, nella spiaggia numero 1, “Etna”, su iniziativa promossa dalla presidente della Commissione consiliare Sanità, Sara Pettinato.

Alla consegna, saranno presenti il sindaco Salvo Pogliese, gli assessori alla Salute, Pippo Arcidiacono, e al Mare, Michele Cristaldi, il professore Igo La Mantia, presidente dell’Ordine dei Medici di Catania che ha donato i due strumenti salvavita.

“Il nobile gesto – sottolinea Pettinato – è da attribuire alla grande sensibilità del presidente dell’ordine dei medici di Catania e a tutto il direttivo, che immediatamente hanno risposto all’invito a donare due defibrillatori alla Città, al fine di completare la cardioprotezione di tutto il litorale della Playa, da sempre la casa a mare dei catanesi”.

Inoltre, per l’occasione è prevista anche una dimostrazione del salvataggio in mare con l’ausilio dei cani. “Ricordo a tutti i cittadini dai 16 anni in su – continua la presidente – l’importanza di iscriversi ai corsi di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore, perché ognuno di noi può salvare la vita di chi ci sta accanto qualora incorresse in un arresto cardiaco”.